Тереза Мэй и британские политики благодарят герцога Эдинбургского за его службу Соединенному Королевству

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг высоко оценила вклад супруга королевы Елизаветы II - принца Филиппа - в развитие Соединенного Королевства.

"От лица всей страны я бы хотела выразить нашу глубочайшую благодарность и наилучшие пожелания Его Королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому..." - приводит британская пресса слова Т.Мэй, адресованные 95-летнему принцу, решившему позже в этом году прекратить участие в официальных мероприятиях.

"От его непоколебимой поддержки Ее Величеству Королеве до его вдохновляющих наград и его покровительства сотням благотворительных организаций и добрых дел, его вклад в наше Соединенное Королевство, Содружество наций и в целом в мире будет еще многие годы приносить нам огромную пользу", - добавил британский премьер.

Экс-премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон написал в своем "Твиттере": "Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский - выдающийся государственный служащий. Мы должны выразить ему огромную благодарность. Я всегда наслаждаюсь его компанией, особенно, его барбекю".

В свою очередь лидер британских лейбористов Джереми Корбин также выразил "дань уважения принцу Филиппу".

"Он посвятил свою жизнь поддержке королеве и нашей стране с ясным чувством общественного долга", - заявил он.

"Мы благодарим принца Филиппа за его службу стране и желаем ему всего наилучшего на его полностью заслуженном отдыхе", - добавил Дж.Корбин.

Газета "Гардиан" отмечает, что у герцога Эдинбургского один из самых напряженных графиков из всех членов королевской семьи. Так, в 2016 году он потратил на проведение официальных мероприятий и встреч 110 дней года, что намного больше, чем тратят более юные члены семьи.

Издание отмечает также высокую физическую активность супруга британской королевы: например, в марте этого года он был запечатлен, управляя коляской, запряженной четырьмя лошадьми. Герцог Эдинбургский полюбил управлять экипажем после того, как ему из-за проблем со здоровьем пришлось отказаться от игры в поло.

В частности, в июне 2013 года он попал в больницу, где ему провели диагностическую лапароскопию. В больнице герцог Эдинбургский встретил и свой 92-й день рождения.

В августе 2012 года он был госпитализирован в качестве меры предосторожности в связи с повторной инфекцией мочевого пузыря.

В декабре 2011 года принцу Филиппу установили стент в коронарные сосуды.

"Гардиан" отмечает, что герцог Эдинбургский - самый долгоправящий принц-консорт в британской истории. При этом в отличие от супруга королевы Виктории принца Альберта он никогда не был официально удостоен звания принца-консорта.

В 2017 году королева Елизавета II и принц Филипп отметят 70-ю годовщину свадьбы. А 10 июня 2017 года герцог Эдинбургский отметит свой 96-й день рождения.

Британские СМИ подсчитали, что в общей сложности принц Филипп принял участие в 22 тыс. 191 мероприятии без других членов королевской семьи, самостоятельно совершил 637 зарубежные поездки, включая государства-члены Содружества наций. Он выступил с 5 493 речами. К настоящему моменту герцог Эдинбургский является покровителем 785 различных организаций и автором 14 книг.

Ранее в четверг Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп с осени прекратит принимать участие в публичных мероприятиях.

"Его королевское Высочество герцог Эдинбургский принял решение, что с осени этого года более не будет принимать участие в общественных мероприятиях, у герцога полная поддержка королевы", - говорилось в документе, распространенном Букингемским дворцом.

"Принц Филипп посетит запланированные ранее мероприятия на период до августа... После этого герцог не будет более принимать приглашений, хотя он может время от времени решать посещать определенные публичные мероприятия", - отмечалось в заявлении.