Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7024 EUR   1.8549 RUR   0.0297 GBR   2.1924 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 15° 24° 7 Май 13° 22° 8 Май 14° 22°

Дальнее зарубежье 04.05.2017 19:29

В ЕС не пытаются влиять на исход выборов в Британии, заявляют в Европарламенте

Председатель Европарламента Антонио Таяни отверг предположения о вмешательстве ЕС в ход парламентских выборов в Великобритании.

"Никто не пытается повлиять на результаты избирательной кампании в Соединенном Королевстве", - заявил он журналистам в Брюсселе в четверг.

"Сказать, что быть членом ЕС - не то же самое, что не быть им, еще не является ни атакой, ни ругательством", - добавил он.

Ранее в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас призвал журналистов воздержаться от упрощенного толкования предвыборных заявлений в связи с голосованием в Великобритании 8 июня. "Мы очень заняты, и мы не будем "брекзитизировать" нашу работу", - заявил М.Схинас.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, по ее мнению, в ЕС пытаются оказать влияние на исход парламентских выборов, запланированных на 8 июня. По ее словам, ЕС "намеренно пытается повлиять на результаты" голосования.

Тем временем, как сообщила накануне газета "Дейли телеграф" со ссылкой на окружение премьера Британии, союзники Т.Мэй полагают, что "Германия совместно с ЕС приступает к новому "плану устрашения", неоднократно выступая против нее".

"Высокопоставленные чиновники в германском правительстве и в Брюсселе открыто смеялись над госпожой Мэй или неофициально распространяли закрытые сведения о ее частных встречах, и это расценивается как попытка подорвать (позиции - ИФ) премьер-министра", - отмечает газета.

Издание отмечает, что ослабление позиций Т.Мэй в Великобритании на внутриполитической арене позволило бы ЕС занять более агрессивную позицию во время переговоров с Лондоном по Brexit. В свою очередь источники в британских консервативных кругах сообщили газете, что британская премьер-министр стала жертвой скоординированного Берлином заговора в преддверии выборов, запланированных на следующий месяц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Лондон потеряет от выхода из Евросоюза больше, чем ЕС - Могерини Вклад Британии в общеевропейскую безопасность является "безоговорочным" - Джонсон ЕС рассчитывает на обсуждение новых отношений с Великобританией только после прогресса по ее выходу из союза - СМИ Минфин ФРГ призвал страны ЕС к единой позиции на переговорах с Британией о выходе из Евросоюза Британии и ЕС в ходе Brexit следует выработать всеобъемлющее соглашение об особом партнерстве - Тереза Мэй Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018, считают в Еврокомиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]