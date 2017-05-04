В ЕС не пытаются влиять на исход выборов в Британии, заявляют в Европарламенте

Председатель Европарламента Антонио Таяни отверг предположения о вмешательстве ЕС в ход парламентских выборов в Великобритании.
"Никто не пытается повлиять на результаты избирательной кампании в Соединенном Королевстве", - заявил он журналистам в Брюсселе в четверг.
"Сказать, что быть членом ЕС - не то же самое, что не быть им, еще не является ни атакой, ни ругательством", - добавил он.
Ранее в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас призвал журналистов воздержаться от упрощенного толкования предвыборных заявлений в связи с голосованием в Великобритании 8 июня. "Мы очень заняты, и мы не будем "брекзитизировать" нашу работу", - заявил М.Схинас.
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, по ее мнению, в ЕС пытаются оказать влияние на исход парламентских выборов, запланированных на 8 июня. По ее словам, ЕС "намеренно пытается повлиять на результаты" голосования.
Тем временем, как сообщила накануне газета "Дейли телеграф" со ссылкой на окружение премьера Британии, союзники Т.Мэй полагают, что "Германия совместно с ЕС приступает к новому "плану устрашения", неоднократно выступая против нее".
"Высокопоставленные чиновники в германском правительстве и в Брюсселе открыто смеялись над госпожой Мэй или неофициально распространяли закрытые сведения о ее частных встречах, и это расценивается как попытка подорвать (позиции - ИФ) премьер-министра", - отмечает газета.
Издание отмечает, что ослабление позиций Т.Мэй в Великобритании на внутриполитической арене позволило бы ЕС занять более агрессивную позицию во время переговоров с Лондоном по Brexit. В свою очередь источники в британских консервативных кругах сообщили газете, что британская премьер-министр стала жертвой скоординированного Берлином заговора в преддверии выборов, запланированных на следующий месяц.
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