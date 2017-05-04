Экипаж пропавшего вертолета в Башкирии подал сигнал бедствия

Экипаж пропавшего в Башкирии вертолета "Робинсон" подал третий сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Экипаж вертолета состоит из трех человек: пилота и двух заказчиков. Они подали уже три сигнала бедствия вручную. Координаты определены. К месту предполагаемого нахождения вертолета отправлены спасатели", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что вертолет предварительно совершил жесткую посадку в лесистой местности при осуществлении мониторинга лесопожарной установки.

Ранее старший помощник Уфимского транспортного прокурора Александр Морозов сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что экстренные службы в Башкирии ведут поиски вертолета "Робинсон 44".

"Вертолет "Робинсон 44" авиакомпании "Лайт Эйр" совершал авиационные работы в районе городе Белорецка по лесоохране. В 15:20 по местному времени он должен был совершить посадку в Белорецке, но не сел, и экипаж на связь не вышел", - сказал А.Морозов.

По его словам, на борту вертолета находятся два члена экипажа.