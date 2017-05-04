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Дальнее зарубежье 04.05.2017 19:49

Швейцарская разведка завербовала сотрудника налогового ведомства ФРГ - СМИ

Один из сотрудников налогового ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии работает на швейцарскую разведку, сообщили телекомпании NDR, WDR и газета Suddeutsche Zeitung.

По данным германских СМИ, правоохранительные органы ФРГ еще не идентифицировали этого человека, которого в 2015 году завербовал швейцарец Даниэль М., арестованный 28 апреля во Франкфурте по подозрению в шпионаже в пользу Швейцарии.

Целью этого налоговика является сбор подробной информации о том, как действуют ведомства Германии, пытаясь заполучить за границей базы данных немецких налоговых уклонистов. За вербовку этого человека швейцарская спецслужба пообещала 90 тыс. евро, из них 60 тыс. евро получили Даниэль М. и его немецкий помощник, которые в свою очередь передали их неустановленным лицам "в качестве мотивации" за сбор интересующих их сведений.

Операцией руководили в швейцарской спецслужбе на самом высоком уровне. Даниэль М. поддерживал контакт непосредственно с заместителем главы разведки Швейцарии, сообщают германские СМИ.

Даниэля М. в Германии обвиняют в том, что он с 2012 года действовал в интересах швейцарской разведки. Его задачей было выяснить имена сотрудников налоговых ведомств ФРГ, которые непосредственно занимались покупкой баз данных с информацией о немецких налоговых уклонистах, имеющих счета в швейцарских банках. С помощью сведений, которые Даниэль М. сообщал в Берн, швейцарские правоохранительные органы смогли в 2012 году выдать ордеры на арест трех немецких налоговиков, обвиняемых в Швейцарии в нарушении банковской тайны и экономическом шпионаже.

Глава швейцарской разведки Маркус Зайлер отказался комментировать это сообщение в ответ на запрос агентства dpa. Он лишь заметил, что его спецслужба действует как внутри страны, так и за ее пределами с целью борьбы со шпионажем и считает свой задачей не допускать, чтобы "кто-либо добывал секретные сведения, используя нелегальные средства".

Начиная с 2006 года немецкие федеральные земли несколько раз покупали у сотрудников банков в Швейцарии и Лихтенштейне диски с базами данных немецких клиентов для борьбы с уклонением от налогов в ФРГ, отмечает Deutsche Welle.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, НАЛОГИ, УКЛОНИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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