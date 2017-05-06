Статус Карабаха может быть определен только путем общенационального референдума в Азербайджане – МИД

Определение статуса Нагорно-Карабахского региона Азербайджана возможно только в легитимных рамках и с участием изгнанного из региона азербайджанского населения, заявил заместитель министра иностранных дел АР Араз Азимов.

«Процесс определения статуса Нагорного Карабаха может быть осуществлен только в легитимных рамках, только при участии азербайджанского населения, которое было изгнано из карабахского региона, и которое должно туда вернуться», - подчеркнул А.Азимов в субботу в беседе с журналистами.

По его словам, для определения статуса Нагорного Карабаха должен быть проведен референдум на всей территории Азербайджана.

Замминистра считает, что не существует никаких оснований для рассмотрения других планов референдумов урегулирования карабахской проблемы.

«На территории Азербайджана, согласно Конституции страны в случаях, касающихся референдума, - это вопросы войны и мира, вопросы территориальной целостности, вопросы границы, а также внесения изменений, может быть проведен общенациональный референдум. В этом смысле, если когда-то вопрос урегулирования конфликта выйдет на уровень, затрагивающий эти четыре позиции, о которых я сказал выше, тогда, наверное, весь азербайджанский народ должен будет высказать свою позицию на референдуме. Другого плана референдумов касательно урегулирования карабахской проблемы, я не рассматривал бы. По крайней мере, оснований для этого нет», - подчеркнул замглавы МИД Азербайджана.

Р.Бабаев