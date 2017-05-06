Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что ждет реакцию руководства "Википедии" на призывы Анкары модифицировать некоторые статьи, чтобы избежать блокировки ресурса на турецкой территории, передает в субботу агентство ЭФЭ.

"Мы говорили с ними, но они ничего не предприняли ( . . .) Посмотрим, что они сделают теперь", - сказал министр.

А.Арслан подчеркнул, что понимает тот факт, что в "Википедии" в принципе не хотят самостоятельно контролировать и модифицировать материалы, которые может создать любой желающий. Однако, по словам министра связи, "у свободы выражения своего мнения есть границы".

ЭФЭ отмечает, что жители Турции привыкли использовать в Интернете приемы, чтобы обходить периодически вводимые властями блокировки популярных сайтов. Поэтому при желании они в будущем могут продолжить смотреть публикации "Википедии".

В пятницу уголовный суд Анкары отклонил запрос фонда "Викимедия", стоящего за "Википедией", на снятие с него блокировки, запрещающей доступ к сайту на всей территории Турции.

Изначально власти Турции требовали от "Википедии" модифицировать статьи, в которых утверждалось, что Анкара якобы поддерживает экстремистов в Сирии.