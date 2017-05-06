Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 31° Завтра 14° 22° 8 Май 14° 28° 9 Май 16° 27°

Регион 06.05.2017 14:19

Турецкий министр ждет реакцию "Википедии" на просьбы модифицировать статьи

Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что ждет реакцию руководства "Википедии" на призывы Анкары модифицировать некоторые статьи, чтобы избежать блокировки ресурса на турецкой территории, передает в субботу агентство ЭФЭ.

"Мы говорили с ними, но они ничего не предприняли ( . . .) Посмотрим, что они сделают теперь", - сказал министр.

А.Арслан подчеркнул, что понимает тот факт, что в "Википедии" в принципе не хотят самостоятельно контролировать и модифицировать материалы, которые может создать любой желающий. Однако, по словам министра связи, "у свободы выражения своего мнения есть границы".

ЭФЭ отмечает, что жители Турции привыкли использовать в Интернете приемы, чтобы обходить периодически вводимые властями блокировки популярных сайтов. Поэтому при желании они в будущем могут продолжить смотреть публикации "Википедии".

В пятницу уголовный суд Анкары отклонил запрос фонда "Викимедия", стоящего за "Википедией", на снятие с него блокировки, запрещающей доступ к сайту на всей территории Турции.

Изначально власти Турции требовали от "Википедии" модифицировать статьи, в которых утверждалось, что Анкара якобы поддерживает экстремистов в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВИКИПЕДИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Турецкий суд отклонил запрос на снятие блокировки с Википедии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]