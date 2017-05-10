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Дальнее зарубежье 10.05.2017 19:43

Трамп остался доволен встречей с Лавровым и призвал к прекращению насилия в Сирии

Президент США Дональд Трамп в среду назвал "очень хорошей" состоявшуюся ранее встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили американские СМИ.

По данным агентства "Блумберг", Д.Трамп сообщил, что они провели "очень, очень хорошую встречу".

Кроме того, после встречи с российским министром Д.Трамп заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]