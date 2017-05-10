Трамп остался доволен встречей с Лавровым и призвал к прекращению насилия в Сирии

Президент США Дональд Трамп в среду назвал "очень хорошей" состоявшуюся ранее встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили американские СМИ.

По данным агентства "Блумберг", Д.Трамп сообщил, что они провели "очень, очень хорошую встречу".

Кроме того, после встречи с российским министром Д.Трамп заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться.