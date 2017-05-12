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СНГ 12.05.2017 19:27

Медведев призвал ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Минпромторга и министерства спорта ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года.

"Минпромторг и министерство спорта должны ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года, чтобы параллельно развивались и решались две взаимосвязанные задачи - и массовый спорт развивался, и формировались более качественные условия современной материально-технической базы для спорта высших достижений", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки спортивных сборных команд РФ.

Премьер отметил, что Россия может самостоятельно себя обеспечить спортивным инвентарем только по нескольким видам спорта - лыжи, велосипед.

"В остальных сегментах рынка спортивных товаров доля импорта составляет от 80% до 99%. Есть, наверное, отдельные аксессуары и отдельные виды оборудования, которые относятся либо к совсем высоким технологиям, либо представляют собой продукты, находящиеся под специальной защитой - такие ноу-хау, которые нам нелегко будет воспроизвести. Но есть и вещи, которые мы, совершенно очевидно, можем делать сами", - сказал Д.Медведев. "Они затратные, и в то же время для них не нужно получать каких-то сложных патентов, но в тоже время их можно производить в нашей стране", - подчеркнул премьер.

"Даже здесь на базе мы ходили, смотрели, что можно было бы приобрести внутри страны, а что приходится покупать у крупнейших производителей, у которых есть монополия на соответствующие виды производства. В общем, нужно все это продумать, чтобы по максимуму загрузить нашу промышленность", - сказал Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, СПОРТ, ИНДУСТРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]