Медведев призвал ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Минпромторга и министерства спорта ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года.
"Минпромторг и министерство спорта должны ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года, чтобы параллельно развивались и решались две взаимосвязанные задачи - и массовый спорт развивался, и формировались более качественные условия современной материально-технической базы для спорта высших достижений", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки спортивных сборных команд РФ.
Премьер отметил, что Россия может самостоятельно себя обеспечить спортивным инвентарем только по нескольким видам спорта - лыжи, велосипед.
"В остальных сегментах рынка спортивных товаров доля импорта составляет от 80% до 99%. Есть, наверное, отдельные аксессуары и отдельные виды оборудования, которые относятся либо к совсем высоким технологиям, либо представляют собой продукты, находящиеся под специальной защитой - такие ноу-хау, которые нам нелегко будет воспроизвести. Но есть и вещи, которые мы, совершенно очевидно, можем делать сами", - сказал Д.Медведев. "Они затратные, и в то же время для них не нужно получать каких-то сложных патентов, но в тоже время их можно производить в нашей стране", - подчеркнул премьер.
"Даже здесь на базе мы ходили, смотрели, что можно было бы приобрести внутри страны, а что приходится покупать у крупнейших производителей, у которых есть монополия на соответствующие виды производства. В общем, нужно все это продумать, чтобы по максимуму загрузить нашу промышленность", - сказал Д.Медведев.
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