Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Россия добьется устранения угрозы членства Украины в НАТО, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе", - говорится в статье Медведева, опубликованной в "Российской газете".
По его словам, уже сейчас существует мнение, что в состоянии конфликта Украину в альянс не возьмут.
"Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России", - заявил зампред Совбеза.
Он также прокомментировал заявления западных официальных лиц, что Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии.
"Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны (Швеция и Финляндия) и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры", - отметил Медведев.
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