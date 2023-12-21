Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты, в том числе, на Южном Кавказе

Действия Североатлантического альянса негативно влияют на ситуацию в Европе, есть риски усиления конфронтации, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Российской Федерацией в политической и экономической сферах. Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.
При этом он отметил, что "сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых ОВС НАТО".
"Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс. Одновременно с этим Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане", - подчеркнул Герасимов.
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