Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты, в том числе, на Южном Кавказе

Действия Североатлантического альянса негативно влияют на ситуацию в Европе, есть риски усиления конфронтации, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Российской Федерацией в политической и экономической сферах. Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.

При этом он отметил, что "сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых ОВС НАТО".

"Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс. Одновременно с этим Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане", - подчеркнул Герасимов.