Герасимов: Вашингтон оказывают Киеву значительную военную помощь и затягивают украинский конфликт

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов считает, что США намеренно затягивают конфликт в Украине, направляя ей значительную военную и военно-техническую помощь.
"Сегодня Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта. С этой целью направляется значительная военная и военно-техническая помощь Украине", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.
По его словам, с февраля 2022 года Украине передано более 5 тыс. 200 танков и боевых бронемашин, более 1300 орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, свыше 23 тыс. противотанковых ракетных комплексов, 1200 зенитных ракетных комплексов и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тыс. беспилотников, а также значительное количество боеприпасов.
Кроме того, около 100 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе, сказал начальник Генштаба.
Он отметил, что Великобритания и Франция передали Украине свыше 200 управляемых ракет класса "воздух - земля" Storm Shadow и SCALP, а Вашингтон в октябре поставил оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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