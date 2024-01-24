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СНГ 24.01.2024 14:13

Песков: одобрение парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО - суверенное решение страны-члена альянса

Одобрение парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это решение парламента Турции. Турция все-таки является членом североатлантического альянса. Это очевидный факт. Она имеет свои обязательства и свои переговорные процессы с союзниками по этому альянсу", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее решение парламента Турции.

"Это суверенное решение Турции", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО. За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против. Теперь документ отправят на подпись президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО


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