Россия внимательно следит за активностью НАТО на Южном Кавказе - Песков

В Кремле заявили, что внимательно следят за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе, но намерены развивать свои двусторонние отношения с государствами региона.
На просьбу журналистов прокомментировать турне по закавказским странам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона".
"Попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации на Кавказе", - сказал Песков.
Вместе с тем, по его словам, "эти контакты - суверенное право кавказских государств".
Касаясь того, не создает ли активность НАТО на Южном Кавказе угрозу безопасности южным границам России, представитель Кремля сказал: "Общее устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно, и что называется, видно невооруженным глазом".
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