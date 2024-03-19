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Регион 19.03.2024 13:58

Россия внимательно следит за активностью НАТО на Южном Кавказе - Песков

В Кремле заявили, что внимательно следят за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе, но намерены развивать свои двусторонние отношения с государствами региона.

На просьбу журналистов прокомментировать турне по закавказским странам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона".

"Попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации на Кавказе", - сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, "эти контакты - суверенное право кавказских государств".

Касаясь того, не создает ли активность НАТО на Южном Кавказе угрозу безопасности южным границам России, представитель Кремля сказал: "Общее устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно, и что называется, видно невооруженным глазом".

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ЮЖНЫЙ/КАВКАЗ


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