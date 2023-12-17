Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи, призванной оправдать ошибки на украинском направлении

Заявления Запада о возможности нападения России на НАТО являются фигурой речи, призванной оправдать ошибки на украинском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так президент прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия может напасть на НАТО, если не "остановить Путина на Украине".

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

По мнению президента РФ, США не так уж заинтересованы "в нанесении стратегического поражения России", как они думали.

"Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", - заявил Путин.