Решение о приостановке выплат по внешним обязательствам МБА стало неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов – ING

Решение Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, о приостановке выплат по внешним обязательствам и план их реструктуризации стали неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов, отмечается в обзоре мировых рынков ING.

МБА в четверг объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.

«Сейчас сложно сказать, почему государство с резервами Государственного нефтяного фонда на $33 млрд не может помочь банку осуществлять выплаты по внешним обязательствам и хочет разделить потери с долговыми инвесторами» - отмечается в обзоре.

ING надеется, что власти Азербайджана предложат инвесторам «безболезненную» схему реструктуризации долгов. «Наше ожидание основывается на мнении о том, что Азербайджан – страна с открытой экономикой, которая идет навстречу иностранным инвесторам на международной арене, в частности при реализации глобальных энергетических проектов», - говорится в обзоре.

Согласно сообщению банка и Минфина, опубликованному 11 мая, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорится в сообщении.

МБА в сообщении отмечает, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

В целом, МБА намерен реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3 млрд 337 млн 105,084 тыс. Встреча руководства Минфина Азербайджана и банка с иностранными кредиторами запланирована на 23 мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов