МИД Азербайджана осудил теракт в Манчестере

Азербайджан осуждает теракт на стадионе в Манчестере, говорится в сообщении в МИД республики, размещенном в микроблоге в соцсети «twitter».

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и британским властям в связи с инцидентом»,- говорится в сообщении.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва в ночь на вторник у стадиона "Манчестер Арена", где проходил концерт популярной у подростков американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, около 60 были ранены. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. В полиции отмечают, что среди погибших есть дети.

Ф.Исазаде