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Внешняя политика 23.05.2017 11:52

МИД Азербайджана осудил теракт в Манчестере

Азербайджан осуждает теракт на стадионе в Манчестере, говорится в сообщении в МИД республики, размещенном в микроблоге в соцсети «twitter».

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и британским властям в связи с инцидентом»,- говорится в сообщении.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва в ночь на вторник у стадиона "Манчестер Арена", где проходил концерт популярной у подростков американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, около 60 были ранены. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. В полиции отмечают, что среди погибших есть дети.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАНЧЕСТЕР, ТЕРАКТ, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]