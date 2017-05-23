Ситуация с МБА может привести к оттоку вкладов населения из банковского сектора Азербайджана - Moody`s

Ситуация с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) может привести к оттоку вкладов населения из банковского сектора страны, отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
«Если клиенты увидят в дефолте МБА неспособность банков возвращать вклады в инвалюте, то это может привести к их оттоку из банков», - говорится в обзоре.
Moody`s отмечает, что доверие вкладчиков к банкам в Азербайджане и без того низкое. «По нашим оценкам, в 2016 году (без учета эффекта от девальвации маната) произошел отток 20% вкладов населения в банках Азербайджана», - говорится в отчете.
По оценкам агентства, банковский сектор Азербайджана характеризируется высоким уровнем долларизации. «Несмотря на незначительную дедолларизацию в 2016 году, доля валютных депозитов в Азербайджане (75% депозитов и 80% вкладов населения на конец 2016 года) является самой высокой среди стран СНГ», - говорится в отчете.
По данным на конец первого квартала 2017 года, 43% вкладов и депозитов в банках приходится на вклады населения.
«В целом низкая зависимость от розничного финансирования ограничивает негативное влияние дефолта МБА на банковский сектор», - отмечается в отчете.
Moody`s отмечает, что внешние заимствования банковского сектора в основном приходятся на МБА, этот показатель у других банков несущественен. «Депозиты составляют основной источник финансирования для азербайджанских банков. По данным на конец первого квартала 2017 года, они составили 58% всех обязательств сектора, кредиты от финансовых институтов – 24%, обязательства перед другими банками – 7%», - говорится в отчете.
По оценкам агентства, ликвидность банков является адекватной. «Текущие счета составляют 39% депозитов банков. В целом, тем не менее, ликвидность адекватная. По данным на конец первого квартала 2017 года, высоколиквидные активы в форме наличности и эквивалентов наличных денег (средства на ностро-счетах) покрывают текущие счета на 94%. Наряду с этим, ликвидная подушка банковского сектора, которая охватывает и высоколиквидные активы, покрывает депозиты клиентов на 85%. Тем не менее, ликвидность не распределяется равномерно по всему сектору. Частным банкам в основном недостает ликвидности в манатах, что ограничивает их кредитную деятельность. Это отражает высокий уровень долларизации в финансировании, а также жесткое регулирование», - отмечается в отчете.
Moody`s отмечает, что рейтингует шесть банков в Азербайджане (МБА, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Bank of Baku, VTB Azerbaijan) и депозитные рейтинги всех этих банков имеют негативный прогноз.
МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,34 млрд. Правительство Азербайджана и МБА 23 мая предложили иностранным кредиторам 3 варианта реструктуризации внешних обязательств банка.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Ахундов
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС
Генпрокуратура Азербайджана предупредилa руководство портала Bastainfo.com об ответственности за распространение гостайны
Организаторы Исламиады в Баку заработали до 3 млн манатов от продажи билетов, открытие и закрытие игры обошлось в $20 млн
Уровень организации Исламиады в Баку был выше, чем Олимпиады в Рио – министр спорта Азербайджана
Президент Алиев доволен выступлением азербайджанских спортсменов на Исламиаде
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Во Франции после теракта в Манчестере приняты дополнительные меры безопасности
Киргизская правозащитница не смогла добиться удовлетворения судом ее иска к президенту
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»