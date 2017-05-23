Ситуация с МБА может привести к оттоку вкладов населения из банковского сектора Азербайджана - Moody`s

Ситуация с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) может привести к оттоку вкладов населения из банковского сектора страны, отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

«Если клиенты увидят в дефолте МБА неспособность банков возвращать вклады в инвалюте, то это может привести к их оттоку из банков», - говорится в обзоре.

Moody`s отмечает, что доверие вкладчиков к банкам в Азербайджане и без того низкое. «По нашим оценкам, в 2016 году (без учета эффекта от девальвации маната) произошел отток 20% вкладов населения в банках Азербайджана», - говорится в отчете.

По оценкам агентства, банковский сектор Азербайджана характеризируется высоким уровнем долларизации. «Несмотря на незначительную дедолларизацию в 2016 году, доля валютных депозитов в Азербайджане (75% депозитов и 80% вкладов населения на конец 2016 года) является самой высокой среди стран СНГ», - говорится в отчете.

По данным на конец первого квартала 2017 года, 43% вкладов и депозитов в банках приходится на вклады населения.

«В целом низкая зависимость от розничного финансирования ограничивает негативное влияние дефолта МБА на банковский сектор», - отмечается в отчете.

Moody`s отмечает, что внешние заимствования банковского сектора в основном приходятся на МБА, этот показатель у других банков несущественен. «Депозиты составляют основной источник финансирования для азербайджанских банков. По данным на конец первого квартала 2017 года, они составили 58% всех обязательств сектора, кредиты от финансовых институтов – 24%, обязательства перед другими банками – 7%», - говорится в отчете.

По оценкам агентства, ликвидность банков является адекватной. «Текущие счета составляют 39% депозитов банков. В целом, тем не менее, ликвидность адекватная. По данным на конец первого квартала 2017 года, высоколиквидные активы в форме наличности и эквивалентов наличных денег (средства на ностро-счетах) покрывают текущие счета на 94%. Наряду с этим, ликвидная подушка банковского сектора, которая охватывает и высоколиквидные активы, покрывает депозиты клиентов на 85%. Тем не менее, ликвидность не распределяется равномерно по всему сектору. Частным банкам в основном недостает ликвидности в манатах, что ограничивает их кредитную деятельность. Это отражает высокий уровень долларизации в финансировании, а также жесткое регулирование», - отмечается в отчете.

Moody`s отмечает, что рейтингует шесть банков в Азербайджане (МБА, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Bank of Baku, VTB Azerbaijan) и депозитные рейтинги всех этих банков имеют негативный прогноз.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,34 млрд. Правительство Азербайджана и МБА 23 мая предложили иностранным кредиторам 3 варианта реструктуризации внешних обязательств банка.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов