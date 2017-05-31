Минсельхоз Азербайджана планирует построить новое административное здание

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика для проектирования нового административного здания, отмечается в объявлении ведомства.
Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Стоимость участия в тендере – 500 манат.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от его стоимости, принимаются до 20 июля 2017 года. Тендерная процедура состоится 21 июля.
Н.Аббасова
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