Минсельхоз Азербайджана планирует построить новое административное здание

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика для проектирования нового административного здания, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в тендере – 500 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от его стоимости, принимаются до 20 июля 2017 года. Тендерная процедура состоится 21 июля.

Н.Аббасова