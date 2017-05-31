Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.8939 RUR   0.0301 GBR   2.1809 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 26°

Инфраструктура и тендеры 31.05.2017 09:44

Минсельхоз Азербайджана планирует построить новое административное здание

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика для проектирования нового административного здания, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в тендере – 500 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от его стоимости, принимаются до 20 июля 2017 года. Тендерная процедура состоится 21 июля.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]