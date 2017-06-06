Эстония ратифицировала оборонный договор с США

Парламент Эстонии на заседании во вторник ратифицировал договор об оборонном сотрудничестве с США.

За ратификацию договора проголосовали 82 депутата, против и воздержавшихся не было. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

В то же время три депутата от ведущей правящей партии Центра, за которую голосует большинство русскоговорящего электората, в голосовании участия не приняли.

Договор заменит межправительственное соглашение Эстония-США, согласно которому вооруженные силы США получали право на использование территорий, находящихся в пользовании Сил обороны Эстонии и строительство на них своих объектов.

"Эффективные правовые рамки создают лучшие условия для присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Эстонии", - подчеркивается в пояснительной записке к закону о ратификации.

В новом договоре регулируется статус американских военнослужащих в Эстонии, освобождение их от налогов, правила ввоза-вывоза имущества, таможенные процедуры, охрана окружающей среды, распределение уголовной юрисдикции между Эстонией и США.

Договор подписали министр обороны Эстонии и посол США в Эстонии в январе 2017 года.