Эстония закупит у США ракеты ATACMS

Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS.

Эстония подписала контракт с Соединенными Штатами на закупку установок HIMARS, ракет и другого снаряжения в декабре прошлого года. Поставки ожидаются в течение 2025 года. В боекомплект также войдут армейские тактические ракеты большой дальности стрельбы ATACMS, сообщил в воскресенье портал ERR.

"Наш заказ конкретно включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 километров", - сказал директор государственного Центра оборонных инвестиций Магнус Саар (Magnus Saar).

По данным Washington Post, армия США начнет отказываться от ракет ATACMS производства компании Lockheed Martin уже в этом году. Их заменят высокоточные ударные ракеты PSR дальностью стрельбы до 500 км. Они уже испытаны армией США.

На получение ATACMS рассчитывает и Украина. В настоящее время она использует американские боеприпасы меньшей дальности HIMARS дальностью стрельбы 70 км.

Эстония также закупает ракеты HIMARS и надеется извлечь из опыта Украины некоторые уроки и для себя.

Впервые эстонские артиллеристы провели стрельбы HIMARS на весенних масштабных учениях, в которых приняли участие и американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.