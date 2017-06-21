STDC построит Data Center на территории СХПП

ООО "STDC" построит Data Center на территории Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парке.

"Для строительства Data Center компания получила земельный участок площадью 3,3 га на территории Сумгайытского химического промышленного парка", - отметили в парке.

В Data Center будет установлено современное технологическое и коммуникационное оборудование американского и европейского производства.

После ввода в строй центра он будет работать круглосуточно.

Реализация проекта позволит создать 100 постоянных рабочих мест.

ООО "STDC" зарегистрирована 17 июля 2016 года, 31 марта 2017 года – стала резидентом парка.

Сумгайытский химический промышленный парк создается для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. В настоящее время статус резидентов парка имеют 10 компаний, суммарные инвестиции которых в проекты оцениваются в $1,2 млрд.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Общая территория парка составляет 466,37 гектаров.

А.Азизов