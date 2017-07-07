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Дальнее зарубежье 07.07.2017 20:20

Порошенко приветствует назначение Волкера спецпредставителем США по Украине

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил назначение Курта Волкера (Kurt Volker) специальным представителем США по Украине.

"Приветствую решение администрации США о назначении Курта Волкера специальным представителем по вопросам Украины", - написал глава Украинского государства в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Он назвал это решение "важным и своевременным шагом в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым".

Ранее в пятницу представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд сообщил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине.

К.Волкер, 1962 г. р., специалист в сфере международных отношений, с 1986 года работал аналитиком в ЦРУ, с 1988 года - в Госдепе США. В 1998 году стал первым секретарем американской миссии в НАТО, в 2005-м - заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии; а в 2008-2009 гг. был постпредом США в НАТО.

Последние годы работал в Международном республиканском институте Маккейна.

Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]