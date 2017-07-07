Порошенко приветствует назначение Волкера спецпредставителем США по Украине

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил назначение Курта Волкера (Kurt Volker) специальным представителем США по Украине.
"Приветствую решение администрации США о назначении Курта Волкера специальным представителем по вопросам Украины", - написал глава Украинского государства в микроблоге в Твиттере в пятницу.
Он назвал это решение "важным и своевременным шагом в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым".
Ранее в пятницу представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд сообщил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине.
К.Волкер, 1962 г. р., специалист в сфере международных отношений, с 1986 года работал аналитиком в ЦРУ, с 1988 года - в Госдепе США. В 1998 году стал первым секретарем американской миссии в НАТО, в 2005-м - заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии; а в 2008-2009 гг. был постпредом США в НАТО.
Последние годы работал в Международном республиканском институте Маккейна.
Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
Гибель мирных жителей от армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе - министр
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры огневых ударов по армянским военным в рамках пресечения вражеских диверсий
ВС Азербайджана уничтожили значительное число армянских солдат и вывели из строя технику, заявляют в Баку
Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель
Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред
Самолет с футболистами тульского "Арсенала" аварийно сел в Вене, пострадавших нет
ВБ окажет помощь Азербайджану в создании бизнес-инкубаторов при университетах
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
Nar наградил студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших наилучшие результаты
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»