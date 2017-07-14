Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в действующее законодательство, предусматривающие применение безналичных расчетов в различных сферах деятельности.

Соответствующие поправки внесены в законы "О туризме", "Об образовании", "О социальных пособиях", "О занятости", "О социальном страховании", "О борьбе с терроризмом", "О борьбе с туберкулезом", "О питании грудных детей", "О муниципальной службе", "О трудовых пенсиях", "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" и в Трудовой кодекс.

Согласно этим поправкам, все платежи работникам, выплаты всех видов социальных пособий, трудовых пенсий должны производиться исключительно в безналичной форме.

Поправки в законе "О туризме" предусматривают применение только безналичных расчетов в операциях с туристическими агентствами.

А.Азизов