Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в действующее законодательство, предусматривающие применение безналичных расчетов в различных сферах деятельности.
Соответствующие поправки внесены в законы "О туризме", "Об образовании", "О социальных пособиях", "О занятости", "О социальном страховании", "О борьбе с терроризмом", "О борьбе с туберкулезом", "О питании грудных детей", "О муниципальной службе", "О трудовых пенсиях", "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" и в Трудовой кодекс.
Согласно этим поправкам, все платежи работникам, выплаты всех видов социальных пособий, трудовых пенсий должны производиться исключительно в безналичной форме.
Поправки в законе "О туризме" предусматривают применение только безналичных расчетов в операциях с туристическими агентствами.
А.Азизов
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