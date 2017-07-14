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Бизнес и законодательство 14.07.2017 20:20

Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в действующее законодательство, предусматривающие применение безналичных расчетов в различных сферах деятельности.

Соответствующие поправки внесены в законы "О туризме", "Об образовании", "О социальных пособиях", "О занятости", "О социальном страховании", "О борьбе с терроризмом", "О борьбе с туберкулезом", "О питании грудных детей", "О муниципальной службе", "О трудовых пенсиях", "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" и в Трудовой кодекс.

Согласно этим поправкам, все платежи работникам, выплаты всех видов социальных пособий, трудовых пенсий должны производиться исключительно в безналичной форме.

Поправки в законе "О туризме" предусматривают применение только безналичных расчетов в операциях с туристическими агентствами.

А.Азизов

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Тэги: РАСЧЕТЫ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]