Генпрокурор США настаивает, что никогда не обсуждал с РФ возможность влияния на ход выборов в США

Генпрокурор США Джефф Сешнс по-прежнему заверяет, что никогда не обсуждал с российскими официальными лицами вопрос о каком бы то ни было вмешательстве извне в американские выборы, передает агентство "Ассошиэйтед пресс"
По его информации, представитель Минюста США Сара Исгур Флорес заявила, что Дж.Сешнс придерживается сделанного ранее заявления о том, что данная тема во время его контактов с россиянами не поднималась.
Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила со ссылкой на неназванных бывших и действующих американских официальных лиц, что, согласно перехваченным спецслужбами США данным, Дж.Сешнс до американских выборов 2016 года обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком вопросы, связанные с предвыборной кампанией. Американская разведка, согласно информации газеты, получила эти сведения из перехваченных отчетов С.Кисляка о разговорах с Дж.Сешнсом.
Также, по информации газеты, во время контактов были затронуты и другие вопросы. "Один американский чиновник сообщил, что у Сешнса с Кисляком состоялись "подробные" дискуссии по ряду тем, в частности, - о позиции Дональда Трампа по связанным с Россией проблемам и о перспективах двусторонних отношений США и РФ в случае победы Трампа", - пишет издание.
Во время предвыборной кампании Дж.Сешнс, среди прочего, работал в команде Д.Трампа и консультировал его по внешнеполитическим вопросам.
В США в настоящее время проводится сразу несколько расследований данных о российском вмешательстве в американские выборы.
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