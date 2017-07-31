Военные и бронетехника ФРГ прибывают в Литву в порядке ротации батальона НАТО

Германия направила в порядке ротации своих военных в международный батальон НАТО в Литве, сообщило в понедельник литовское министерство обороны.
Второй контингент Германии состоит из 450 военных, они будут дислоцироваться в Литве полгода.
Отмечается, что военные прибывают в Литву с восемью танками Leopard 2A6, с 14-ю БМП Marder и с БТР Boxer , Fuchs , а также с грузовиками и внедорожниками.
Пресс-секретарь министерства обороны Лаймонас Бразайтис сообщил, что германские военные начали прибывать в Литву на минувшей неделе, а ротация завершится в начале августа.
Командующим дислоцированного в Литве батальона станет полковник-лейтенант Торстен Генслер. На этой должности он сменит полковника-лейтенанта Кристофа Хубера.
В этом году Альянс дислоцировал международные батальоны в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. НАТО отмечает, что они предназначены для сдерживания России. В Литве под командованием Германии служат военные из Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Люксембурга.
Президент Алиев принял в Баку главу Палаты представителей штата Аризона
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Буркина-Фасо в Баку
Росавиация зафиксировала на выходных задержки чартерных рейсов 7 авиакомпаний
Курс маната к доллару будет оставаться стабильным в 2017-2018гг, в 2019-2020г манат будет дешеветь к доллару – S&P
Расходы госбюджета Азербайджана на строительство гособъектов в I полугодии превысили 771 млн манат
Житель Мордовии устроил стрельбу на свадьбе: ранены четыре человека, в том числе невеста
Скончалась французская актриса Жанна Моро
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 7,5 тыс. манатов
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»