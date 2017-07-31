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Дальнее зарубежье 31.07.2017 12:33

Военные и бронетехника ФРГ прибывают в Литву в порядке ротации батальона НАТО

Германия направила в порядке ротации своих военных в международный батальон НАТО в Литве, сообщило в понедельник литовское министерство обороны.

Второй контингент Германии состоит из 450 военных, они будут дислоцироваться в Литве полгода.

Отмечается, что военные прибывают в Литву с восемью танками Leopard 2A6, с 14-ю БМП Marder и с БТР Boxer , Fuchs , а также с грузовиками и внедорожниками.

Пресс-секретарь министерства обороны Лаймонас Бразайтис сообщил, что германские военные начали прибывать в Литву на минувшей неделе, а ротация завершится в начале августа.

Командующим дислоцированного в Литве батальона станет полковник-лейтенант Торстен Генслер. На этой должности он сменит полковника-лейтенанта Кристофа Хубера.

В этом году Альянс дислоцировал международные батальоны в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. НАТО отмечает, что они предназначены для сдерживания России. В Литве под командованием Германии служат военные из Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Люксембурга.

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Тэги: ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, ВОЕННЫЕ, НАТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]