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Дальнее зарубежье 12.08.2023 16:35

Вильнюс призывает Берлин ускорить размещение солдат Бундесвера на литовской территории

Литва призвала Германию ускорить размещение солдат Бундесвера на литовской территории, сообщает в субботу газета Welt am Sonntag.

"Литва призвала федеральное правительство Германии поторопиться с обещанным размещением 4 тыс. солдат бундесвера на восточном фланге НАТО", - сообщает издание.

"Теперь мы должны сосредоточиться на согласовании амбициозного и быстрого графика полного развертывания", - сказал Welt am Sonntag заместитель министра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила.

Вильнюс готов сделать "значительные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для размещения немецких войск", - добавил он.

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Тэги: ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, ВОЕННЫЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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