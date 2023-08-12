Вильнюс призывает Берлин ускорить размещение солдат Бундесвера на литовской территории

Литва призвала Германию ускорить размещение солдат Бундесвера на литовской территории, сообщает в субботу газета Welt am Sonntag.
"Литва призвала федеральное правительство Германии поторопиться с обещанным размещением 4 тыс. солдат бундесвера на восточном фланге НАТО", - сообщает издание.
"Теперь мы должны сосредоточиться на согласовании амбициозного и быстрого графика полного развертывания", - сказал Welt am Sonntag заместитель министра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила.
Вильнюс готов сделать "значительные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для размещения немецких войск", - добавил он.
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