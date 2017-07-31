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Регион 31.07.2017 21:40

Грузия будет требовать выдачи Саакашвили от любой страны, в которой он решит остаться - глава грузинского Минюста

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляет о готовности грузинской стороны требовать от США выдать находящегося в розыске экс-президента Михаила Саакашвили, если он решит поселиться в этой стране.

Как сообщает в понедельник грузинский Первый канал, министр заявила, что Грузия будет требовать экстрадиции М.Саакашвили от любой страны, где он решит остаться.

"Если это будет Украина, куда он, как сам говорит, вернется, то тут у нас процедуры завершены и все доказательства, которые у нас были еще в 2014-2015 годах уже переданы украинской стороне. Так что, если в Украине появится политическая воля сотрудничать с Грузией, они могут принять решение о его передаче", - заявила, по информации телеканала, министр.

"Что касается других государств, к примеру, США, то в случае, если бывший президент там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашения о выдаче", - отметила Т.Цулукиани.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении документов. 29 июля М.Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением гражданства Украины, а затем - в Европейский суд по правам человека.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНЮСТ, США, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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