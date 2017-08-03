Девять автомобилей столкнулись в Ростовской области, три человека пострадали

Грузовой автомобиль, два автобуса и шесть легковых автомобилей столкнулись в Белокалитвенском районе Ростовской области, есть пострадавшие, сообщил вечером в четверг агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"ДТП произошло около 19:30 мск в Белокалитвеннском районе на 295 км трассы М-21 около хутора Крутинский. По предварительной версии, у грузового автомобиля отказали тормоза, и он допустил столкновение с двумя автобусами и шестью легковыми автомобилями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по оперативным данным, травмы получили 3 человека.