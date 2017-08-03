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Регион 03.08.2017 22:17

Девять автомобилей столкнулись в Ростовской области, три человека пострадали

Грузовой автомобиль, два автобуса и шесть легковых автомобилей столкнулись в Белокалитвенском районе Ростовской области, есть пострадавшие, сообщил вечером в четверг агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"ДТП произошло около 19:30 мск в Белокалитвеннском районе на 295 км трассы М-21 около хутора Крутинский. По предварительной версии, у грузового автомобиля отказали тормоза, и он допустил столкновение с двумя автобусами и шестью легковыми автомобилями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по оперативным данным, травмы получили 3 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]