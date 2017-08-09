Несколько десятков рабочих, занятых в Западной Грузии на строительстве 18,5-километрового участка дороги Самтредиа-Григолети скоростной автомагистрали "Восток-Запад", объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщают грузинские СМИ в среду.

Участники акции перекрыли дорогу после того, как китайская компания-работодатель отказалась повышать зарплату, которая, по словам строителей, в среднем составляет лишь до 17 лари (около $7 по текущему курсу) в день.

"У нас несколько конкретных требований, но главное из них - повышение зарплаты. Мы не пропустим технику на строительство дороги и не приступим к работе до тех пор, пока руководство компании не выполнит это наше требование", - заявил журналистам один из строителей Бидзина Гогуадзе.

При этом он отметил, что до сих пор не оформлены обещанные трудовые договора, в которых должны быть определены права и обязанности работников и работодателей, в результате чего им приходится работать в невыносимых условиях.

Между тем, в компании считают нереальным требование строителей о повышении зарплаты. "У них были справедливые претензии к администрации, связанные, в частности, с улучшением условий труда, питанием, выдачей униформы, и руководство обещает урегулировать эти проблемы, но что касается зарплаты, это нереально", - сказал юрист компании Бадри Какаишвили.

Строительство данного участка автобана ведет победившая в тендере, объявленном департаментом автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, китайская дорожно-строительная компания Sinohydro.

Участок Самтредиа-Григолети, общая длина которого составляет 52 км, является одним из важнейших на строящейся и модернизируемой в Грузии автомагистрали "Восток-Запад", которая прокладывается через всю территорию страны от границы с Азербайджаном до границы с Турцией.