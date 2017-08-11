Азербайджанский DemirBank сократил в I половине 2017г активы на 10%

Активы азербайджанского "DemirBank" на 1 июля 2017 года составляют 485,517 млн манатов, спад за первое полугодие составил 9,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на конец первой половины 2017 года равен 274,159 млн манатов (спад за полугодие на 24,8% - ИФ-Аз).

Обязательства банка на 1 июля 2017 года составляли 447,92 млн манатов (спад на 8,95%).

Депозиты банка на 1 июля 2017 года равны 148,888 млн манатов (спад на 12,46%), в том числе вклады населения – 135,289 млн манатов (спад на 15,9%).

Капитал банка на 1 июля 2017 года составляет 37 млн 597,68 тыс. манатов (спад на 19,8%), уставный капитал – 20 млн 982 тыс. манатов (не изменился).

Банк завершил первую половину 2017 года с чистым убытком в размере 8 млн 450,73 тыс. манатов.

DemirBank образован в 1989 году, является одним из крупных частных банков республики. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

А.Ахундов