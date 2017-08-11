Азербайджанский DemirBank сократил в I половине 2017г активы на 10%

Активы азербайджанского "DemirBank" на 1 июля 2017 года составляют 485,517 млн манатов, спад за первое полугодие составил 9,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на конец первой половины 2017 года равен 274,159 млн манатов (спад за полугодие на 24,8% - ИФ-Аз).
Обязательства банка на 1 июля 2017 года составляли 447,92 млн манатов (спад на 8,95%).
Депозиты банка на 1 июля 2017 года равны 148,888 млн манатов (спад на 12,46%), в том числе вклады населения – 135,289 млн манатов (спад на 15,9%).
Капитал банка на 1 июля 2017 года составляет 37 млн 597,68 тыс. манатов (спад на 19,8%), уставный капитал – 20 млн 982 тыс. манатов (не изменился).
Банк завершил первую половину 2017 года с чистым убытком в размере 8 млн 450,73 тыс. манатов.
DemirBank образован в 1989 году, является одним из крупных частных банков республики. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).
А.Ахундов
Глава Минобороны Азербайджан отправился с визитом в Москву
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 124 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев поздравил Рамиля Гулиева с победой на мировом первенстве
Марокко претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года
МО Азербайджана предоставит еще один катер победителям конкурса «Кубок моря – 2017»
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Трамп заявляет о завершении подготовки военных решений на случай "неразумных действий" КНДР
В Еврокомиссии назвали страны, которые затронул кризис заражения куриных яиц фипронилом
Президент Белоруссии заявил о недопустимости появления класса безработных
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»