В Дании продолжаются поиски шведской журналистки, отправившейся в плавание на самодельной подлодке

Датская полиция продолжает поиски шведской журналистки Ким Валль, которая отправилась в плавание с конструктором самодельной подводной лодки Петером Мадсеном.
Лодка затонула в пятницу, сам П.Мадсен был спасен, а журналистка пропала. Позже лодку подняли и отбуксировали в порт Копенгагена.
"Подлодку исследовали, но на борту никого не обнаружили", - сообщил в воскресенье журналистам начальник отдела убийств полиции Копенгагена Йенс Меллер.
Ранее в полиции полагали, что затопление подлодки было намеренным, его цель - скрыть убийство.
Против П.Мадсена выдвинуто обвинение в убийстве по неосторожности, в субботу он был помещен под стражу. Сам П.Мадсен это обвинение отвергает. По его словам, он оставил журналистку на одном из островков после погружения и интервью.
Между тем, от К.Валль ничего не слышно с вечера четверга. В полицию о ее исчезновении в пятницу сообщил друг журналистки, когда она, как планировала, не вернулась домой.
"Мы все еще надеемся, что мы обнаружим Ким Валль живой, но мы готовим себя и к тому, что это, может быть, и не так", - сообщил Й.Меллер.
П.Мадсен сконструировал самодельную подлодку "Наутилус" в 2008 году. Тогда она стала самым большим таким судном в мире.
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