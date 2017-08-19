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Дальнее зарубежье 19.08.2017 21:13

Группа ГАЗ намерена к 2022 г. занять 5% турецкого рынка LCV

Группа "ГАЗ" намерена к 2022 г. занять 5% турецкого рынка легких коммерческих автомобилей и увеличить количество дилерских центров до 50. Как говорится в сообщении компании, об этом заявил директор по экспорту группы "ГАЗ" Леонид Долгов.

"Наша цель к 2022 году - занять 5% доли рынка LCV Турции, увеличить количество точек продаж до 50 и расширить нашу модельную линейку на турецком рынке. Это амбициозные цели, но мы уверены, что качественный продукт, локальная сборка и правильное позиционирование помогут нам в короткие сроки стать "автомобилем выбора" как для коммерческих клиентов, так и для крупных государственных компаний и проектов в Турции", - отметил он.

Группа "ГАЗ" реализует в Турции бортовые автомобили с однорядной и двухрядной кабиной, шасси под различные виды спецтехники, грузовые фургоны с объемом кузова до 13,5 куб. м и грузопассажирские фургоны-комби. Компания представила автомобили своего модельного ряда на выставке в Измире.

Как отмечают в компании, вся модельная линейка, представленная в Турции, производится на собственном сборочном производстве группы "ГАЗ" в Сакарии, где 17 августа началось производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "Газель Next". Основные комплектующие для автомобилей поставляются из России, а также закупаются у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби "Газель Next", собранные на заводе "ГАЗа" в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок этой осенью.

По словам представителя "ГАЗа", до запуска 17 августа компания коммерческую деятельность в Турции практически не вела. Актуальную долю рынка и объемы продаж на турецком рынке в группе "ГАЗ" назвать отказались.

Группа "ГАЗ" совместно с турецкой компанией Mersa Otomotiv запустили крупноузловую сборку "Газель Next" в конце сентября 2014 года на заводе в городе Сакарья. Основные узлы и компоненты автомобиля поставляются из РФ, часть (карданные валы, колесные диски, аккумуляторы, элементы тормозной системы) закупается у турецких производителей. На начальном этапе мощность производства составила 4,5 тыс. автомобилей в год, предусматривается дальнейшее расширение мощностей с учетом реэкспорта.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, , ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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