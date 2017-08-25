Парламент Киргизии на внеочередной сессии в пятницу большинством голосов одобрил новый состав правительства республики, в котором поменялись три из четырех вице-премьеров, но большинство министров сохранили свои портфели.

Новый кабинет министров был сформирован после утверждения на посту премьера руководителя аппарата главы государства Сапара Исакова. Он сменил на этом посту Сооронбая Жээбекова, который ушел в отставку для участия в президентских выборах.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", депутаты одобрили новый состав правительства во главе с С.Исаковым, подав 97 голосов за утверждение и 6 - против.

Структура правительства Киргизии не претерпела изменений. В нее входят премьер-министр, первый вице-премьер, трое вице-премьеров, руководитель аппарата правительства в ранге министра, 12 министерств и четыре госкомитета. При этом руководителей Комитета нацбезопасности (ГКНБ) и Комитета по делам обороны в соответствии с Конституцией назначает президент.

По предложению нового премьера поменялись три из четырех его заместителей. Первым вице-премьером утвержден Толкунбек Абдыгулов, занимавший пост председателя Нацбанка, вице-премьером по экономическим вопросам стал Дуйшенбек Зилалиев, возглавлявший Госкомитет промышленности, а вице-премьером, курирующим силовой блок стал Темир Джумакадыров, который ранее работал секретарем Совета безопасности. Пост вице-премьера по социальным вопросам сохранила Чолпон Султанбекова.

Состав кабинета министров существенно не изменился. Главой аппарата правительства назначен Нурханбек Момуналиев, занимавший ранее пост председателя Государственной кадровой службы, председателем комитета промышленности утвержден бывший замглавы данного ведомства Уланбек Рыскулов, министром экономики стал тридцатилетний руководитель отдела экономики аппарата президента Артем Новиков, который будет самым молодым членом правительства.

Планируется, что свои посты сохранят председатель Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев и председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов. Указ президента Киргизии Алмазбека Атамбаева об их назначении ожидается в ближайшее время.

Как заявил на заседании парламента С.Исаков, его целью является включение в правительство молодых реформаторов - технократов и кризис-менеджеров. Средний возраст премьера и трех его новых заместителей составляет 40 лет.

Некоторые депутаты назвали новую команду премьера "молодежной".

Сорокалетний С.Исаков был выдвинут на пост премьера коалицией парламентского большинства в составе фракций пропрезидентской Социал-демократической партии, "Кыргызстана" и "Бир Бол".

В новом правительстве, также как и в кабинете экс-премьера С.Жээнбекова, большинство постов занимают министры, связанные с Социал-демократической партией (СДПК). В ноябре 2016 года она по мандату главы государства создала парламентскую коалицию большинства, которая обладает 68 из 120 депутатских мандатов.