Азербайджанский посол вручил верительные грамоты президенту Суринама

Посол Азербайджана в Суринаме Эльхан Полухов вручил свои верительные грамоты суринамскому президенту Десире Делано Баутерсе, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Бразилии.
«На встрече президент Боутерсе отметил наличие широких возможностей для развития азербайджано-суринамских отношений во всех сферах», - сказано в сообщении.
Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Р.Бабаев
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