У семи пострадавших при катастрофе автобуса на Кубани тяжелое состояние

Семеро пострадавших после падения автобуса с пирса в Краснодарском крае остаются в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
По его данным, семь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии, еще десять находятся в состоянии средней тяжести, а двое были госпитализированы с легкими травмами.
"14 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, они покинули медучреждение", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что трое пострадавших с тяжелыми травмами переведены в Краснодар в краевую клиническую больницу.
"Еще четверо человек в тяжелом состоянии находятся в центральной районной больнице города Темрюка. Там же - в ЦРБ на лечении и дообследовании остаются еще 20 пациентов", - сказал сотрудник пресс-службы.
ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае на территории терминала навалочных грузов, который принадлежит компании "ОТЭКО".
В результате погибли 18 человек и 33 человека получили травмы.
В официальном сообщении "ОТЭКО" говорится, что инцидент произошел из-за неисправности в тормозной системе автобуса.
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