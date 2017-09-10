Принятием Астанинской декларации и отчета по Мьянме завершился первый день саммита Организации исламского сотрудничества

По итогам первого дня саммита по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества (ОИС) принята итоговая Астанинская декларация и отчет по ситуации в Мьянме, передал в воскресенье корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы сегодня всесторонне обсудили пути развития науки и технологий и убедились в ее актуальности для всех нас. Для развития данной сферы необходимо единство. Мы должны показать это. Доказательством этому будет служить итоговый политический документ саммита - Астанинская декларация. В связи с этим позвольте объявить о принятии Астанинской декларации", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите ОИС в Астане.

Кроме того, участники саммита также приняли итоговый отчет по ситуации в Мьянме.

"По инициативе турецкой стороны был разработан итоговый отчет председателя (ОИС - ИФ-К), глав государств и правительств по вопросам мусульман Мьянмы в рамках саммита ОИС по науке и технологиям. Он у вас есть. Этот документ, если нет возражений, примем", - сказал Н.Назарбаев.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы

Саммит ОИС продлится 10-11 сентября. В нем принимают участие 17 глав государств и правительств, около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Тема саммита - "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире". Форум приурочен к закрытию международной выставки "ЭКСПО-2017" включает четыре рабочие сессии.