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Дальнее зарубежье 20.09.2017 10:15

Глава бельгийского правительства разочарован речью Трампа в ООН

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель "без энтузиазма" воспринял первое выступление на Генеральной Ассамблее ООН президента США Дональда Трампа, сообщил вечером во вторник телеканал RTBF.

"Я не удивлен. Трамп выступил, как Трамп", - приводит слова главы бельгийского правительства сайт телеканала.

"Мы не считаем, что воинственный подход будет способствовать укреплению мира на планете", - заявил Ш.Мишель после угроз Д.Трампа "полностью разрушить" Северную Корею, этот "порочный режим".

Бельгийский премьер отметил, что у его страны другой подход к северокорейскому вопросу, опирающийся на поиск диалога с Пхеньяном.

Ш.Мишель также подчеркнул значение привлечения Китая к этому процессу.

Премьер-министр выразил сожаление и относительно позиции Д.Трампа по соглашению об иранском атоме. "Заключение этого соглашения представляло собой шаг в правильном направлении", - убежден Ш.Мишель.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]