Глава бельгийского правительства разочарован речью Трампа в ООН

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель "без энтузиазма" воспринял первое выступление на Генеральной Ассамблее ООН президента США Дональда Трампа, сообщил вечером во вторник телеканал RTBF.

"Я не удивлен. Трамп выступил, как Трамп", - приводит слова главы бельгийского правительства сайт телеканала.

"Мы не считаем, что воинственный подход будет способствовать укреплению мира на планете", - заявил Ш.Мишель после угроз Д.Трампа "полностью разрушить" Северную Корею, этот "порочный режим".

Бельгийский премьер отметил, что у его страны другой подход к северокорейскому вопросу, опирающийся на поиск диалога с Пхеньяном.

Ш.Мишель также подчеркнул значение привлечения Китая к этому процессу.

Премьер-министр выразил сожаление и относительно позиции Д.Трампа по соглашению об иранском атоме. "Заключение этого соглашения представляло собой шаг в правильном направлении", - убежден Ш.Мишель.