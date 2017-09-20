Глава бельгийского правительства разочарован речью Трампа в ООН

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель "без энтузиазма" воспринял первое выступление на Генеральной Ассамблее ООН президента США Дональда Трампа, сообщил вечером во вторник телеканал RTBF.
"Я не удивлен. Трамп выступил, как Трамп", - приводит слова главы бельгийского правительства сайт телеканала.
"Мы не считаем, что воинственный подход будет способствовать укреплению мира на планете", - заявил Ш.Мишель после угроз Д.Трампа "полностью разрушить" Северную Корею, этот "порочный режим".
Бельгийский премьер отметил, что у его страны другой подход к северокорейскому вопросу, опирающийся на поиск диалога с Пхеньяном.
Ш.Мишель также подчеркнул значение привлечения Китая к этому процессу.
Премьер-министр выразил сожаление и относительно позиции Д.Трампа по соглашению об иранском атоме. "Заключение этого соглашения представляло собой шаг в правильном направлении", - убежден Ш.Мишель.
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