Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 20° 30° 24 Сен 19° 27° 25 Сен 17° 27°

Бизнес и законодательство 22.09.2017 16:22

Инвестиции резидентов Балаханинского промпарка составили 23 млн манатов

Резидентами Балаханинского промышленного парка вложено 23 млн манатов в проекты на территории парка.

В настоящее время статус резидента имеют пять компаний, проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева министр экономики республики Шахин Мустафаев на открытии промпарка.

На первом этапе в Балаханинском промпарке предусмотрено открыть около 400 постоянных рабочих мест.

Один из резидентов парка, компания «Az.Ekol» собирается из использованных пластиковых PET-бутылок производить 1,5 тыс. т высококачественного пластика (общие инвестиции в реализацию проекта составляют 1,5 млн манатов), который будет экспортироваться за рубеж. В будущем здесь планируется также выпуск пластиковых волокон.

Другой резидент, компания «Ekokat», специализируется на переработке использованных моторных масел. Годовая производственная мощность предприятие, в которое инвестировано 1 млн манатов, составят 3 тыс. т продукции.

Полиграфическое учреждение «Чапар» специализируется на изготовлении печатно-полиграфической продукции из макулатуры. Промышленные возможности предприятия, в которое инвестировано 1 млн манатов, составляет 348 т готовой продукции.

Компания «METAK» будет ежегодно производить 12 тыс. т различной пластиковой посуды из отходов пластиковой продукции. Инвестиции в реализацию проекта составили 17 млн манатов.

Компания «Foriella» специализируется на производстве мебельной продукции, а также производстве других видов продукции из утилизированных отходов (инвестиции в создание предприятие составили 3,5 млн манатов). Мощность производства на мероприятии составит 3 тыс. единиц гостиничной, спальной и кухонной мебели, 100 тыс. стульев и 10 тыс. столов в год.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана распорядился о создании Пираллахинского промышленного парка Глава Азербайджана создал Гарадагский промышленный парк

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]