Инвестиции резидентов Балаханинского промпарка составили 23 млн манатов

Резидентами Балаханинского промышленного парка вложено 23 млн манатов в проекты на территории парка.
В настоящее время статус резидента имеют пять компаний, проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева министр экономики республики Шахин Мустафаев на открытии промпарка.
На первом этапе в Балаханинском промпарке предусмотрено открыть около 400 постоянных рабочих мест.
Один из резидентов парка, компания «Az.Ekol» собирается из использованных пластиковых PET-бутылок производить 1,5 тыс. т высококачественного пластика (общие инвестиции в реализацию проекта составляют 1,5 млн манатов), который будет экспортироваться за рубеж. В будущем здесь планируется также выпуск пластиковых волокон.
Другой резидент, компания «Ekokat», специализируется на переработке использованных моторных масел. Годовая производственная мощность предприятие, в которое инвестировано 1 млн манатов, составят 3 тыс. т продукции.
Полиграфическое учреждение «Чапар» специализируется на изготовлении печатно-полиграфической продукции из макулатуры. Промышленные возможности предприятия, в которое инвестировано 1 млн манатов, составляет 348 т готовой продукции.
Компания «METAK» будет ежегодно производить 12 тыс. т различной пластиковой посуды из отходов пластиковой продукции. Инвестиции в реализацию проекта составили 17 млн манатов.
Компания «Foriella» специализируется на производстве мебельной продукции, а также производстве других видов продукции из утилизированных отходов (инвестиции в создание предприятие составили 3,5 млн манатов). Мощность производства на мероприятии составит 3 тыс. единиц гостиничной, спальной и кухонной мебели, 100 тыс. стульев и 10 тыс. столов в год.
Р.Бабаев
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