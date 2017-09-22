Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 32° Завтра 20° 30° 25 Сен 19° 27° 26 Сен 16° 26°

СНГ 22.09.2017 19:05

Россия направила Испании запрос об экстрадиции Левашова, обвиняемого в хакерстве

Москва направила испанским властям запрос об экстрадиции россиянина Петра Левашова, которого обвиняют в хакерских атаках, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, адвокат россиянина Маргарита Репина пояснила, что запрос был подан в четверг.

В пятницу же Национальная судебная коллегия в Мадриде проводит заседание, посвященное аналогичному запросу, который ранее был направлен США.

Ранее в посольстве РФ в Мадриде сообщали, что российская сторона принимает необходимые меры для того, чтобы П.Левашов не был экстрадирован в США.

П.Левашов был задержан в Барселоне, где он отдыхал с семьей, в начале апреля. Власти США предъявили ему обвинение по восьми пунктам в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, РОССИЯ, ХАКЕР, ЗАПРОС


Похожие новости


Лавров призвал к формированию универсального фронта по борьбе с терроризмом Теракту в Барселоне нет оправдания - Медведев Турпоток из России в Испанию за пять месяцев вырос почти на 14% Российские туристы не испытают неудобств во время забастовки в Испании - туроператоры

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]