Россия направила Испании запрос об экстрадиции Левашова, обвиняемого в хакерстве

Москва направила испанским властям запрос об экстрадиции россиянина Петра Левашова, которого обвиняют в хакерских атаках, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, адвокат россиянина Маргарита Репина пояснила, что запрос был подан в четверг.

В пятницу же Национальная судебная коллегия в Мадриде проводит заседание, посвященное аналогичному запросу, который ранее был направлен США.

Ранее в посольстве РФ в Мадриде сообщали, что российская сторона принимает необходимые меры для того, чтобы П.Левашов не был экстрадирован в США.

П.Левашов был задержан в Барселоне, где он отдыхал с семьей, в начале апреля. Власти США предъявили ему обвинение по восьми пунктам в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ.