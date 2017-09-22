Контактная группа не достигла компромисса в вопросе о границах новых зон безопасности в Донбассе

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины столкнулась с противодействием украинской стороны в вопросе согласования границ новых зон безопасности в Донбассе, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в группе по организации переговоров.

"На повестку среди прочего был вынесен вопрос о четырех новых участках безопасности. Они были предварительно согласованы на уровне советников "Нормандской четверки". Однако переговоры запнулись о позицию Киева", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что с докладом по новым участкам разведения перед контактной группой выступал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"После того как доклад был озвучен и А.Хуг объявил о предварительном согласовании границ зон в рамках "Нормандского формата" представители Киева заявили протест и обвинили А.Хуга в искажении фактов", - сказал источник.

Также Контактной группе не удалось согласовать дату очередной попытки разведения сил и средств у Станицы Луганская. "Пока между сторонами отсутствует обратная связь по данному вопросу", - сказал он.