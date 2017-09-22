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СНГ 22.09.2017 19:18

Контактная группа не достигла компромисса в вопросе о границах новых зон безопасности в Донбассе

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины столкнулась с противодействием украинской стороны в вопросе согласования границ новых зон безопасности в Донбассе, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в группе по организации переговоров.

"На повестку среди прочего был вынесен вопрос о четырех новых участках безопасности. Они были предварительно согласованы на уровне советников "Нормандской четверки". Однако переговоры запнулись о позицию Киева", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что с докладом по новым участкам разведения перед контактной группой выступал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"После того как доклад был озвучен и А.Хуг объявил о предварительном согласовании границ зон в рамках "Нормандского формата" представители Киева заявили протест и обвинили А.Хуга в искажении фактов", - сказал источник.

Также Контактной группе не удалось согласовать дату очередной попытки разведения сил и средств у Станицы Луганская. "Пока между сторонами отсутствует обратная связь по данному вопросу", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ГРУППА, БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]