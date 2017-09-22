Лидеры стран ЕАЭС встретятся в Сочи 11 октября, премьеры - в Ереване 20 октября

Встреча лидеров стран Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) состоится 11 октября в Сочи, говорится в официальном сообщении Евразийской экономической комиссии.

"Члены Совета ЕЭК рассмотрели проекты решений Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, который состоится 11 октября этого года в Сочи (Россия), и Евразийского межправительственного совета, который пройдет 20 октября в Ереване (Армения)", - говорится в официальном сообщении ЕЭК.