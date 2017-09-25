Azproduct в октябре введет в строй предприятие по производству рыбных консервов

ООО "Azproduct" в октябре введет в строй предприятие по переработке рыбы и ее консервирования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Предприятие будет действовать на территории Нефтчалинского промышленного квартала", - отметили в ведомстве.
Производственная мощность предприятия составит 7 млн консервных банок в год и 500 тонн замороженной свежей рыбы.
"Инвестиции в предприятия составят 1,7 млн манатов, на нем будут заняты 40 человек", - подчеркнули в министерстве.
"Azproduct" уже заключило контракт с ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" контракт на поставку рыбных консервов на сумму 2,2 млн манатов.
А.Азизов
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