Azproduct в октябре введет в строй предприятие по производству рыбных консервов

ООО "Azproduct" в октябре введет в строй предприятие по переработке рыбы и ее консервирования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Предприятие будет действовать на территории Нефтчалинского промышленного квартала", - отметили в ведомстве.

Производственная мощность предприятия составит 7 млн консервных банок в год и 500 тонн замороженной свежей рыбы.

"Инвестиции в предприятия составят 1,7 млн манатов, на нем будут заняты 40 человек", - подчеркнули в министерстве.

"Azproduct" уже заключило контракт с ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" контракт на поставку рыбных консервов на сумму 2,2 млн манатов.

А.Азизов