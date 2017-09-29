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Регион 29.09.2017 17:02

Грузинская оппозиция протестует против передачи миллиардеру Иванишвили участков земли в Тбилиси и Батуми

Оппозиция Грузии обвиняет власти республики в передаче миллиардеру, бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили участков земли в центре Тбилиси и Батуми.

В пятницу на фоне шумной акции оппозиции прошло заседание тбилисского городского собрания (Сакребуло), на котором муниципальные депутаты за символическую цену в 1 лари (0.4$) передали компании, принадлежащей Б.Иванишвили, около 7 тысяч квадратных метров в самом центре столицы Грузии и территории, прилегающей к ботаническому парку.

Руководством Сакребуло после протеста представителей общественности и оппозиционных партий, находившихся в зале заседания в качестве гостей, для наведения порядка было принято решение вызвать патрульных полицейских, которые, применив силу, вывели из зала всех, за исключением муниципальных депутатов.

"Совершенно очевидно, что нынешний состав Сакребуло, в котором большинство представляют правящую партию "Грузинская мечта" готовы с рабской покорностью выполнить любую прихоть олигарха Иванишвили, пожелавшего на этот раз совершенно бесплатно получить лучшие участки земли в Тбилиси", - заявил журналистам кандидат в мэры Тбилиси Заал Удумашвили, которого полицейские также вывели из зала заседаний.

Между тем в пятницу в Батуми на заседании городского собрания муниципальные депутаты большинством голосов (11 против 6) передали участок пляжа площадью в 6 тысяч квадратных метров, прилегающего к Батумскому ботаническому саду, правительству Аджарии, которое, в свою очередь, передало этот участок в аренду на 49 лет компании, принадлежащей Б.Иванишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИВАНИШВИЛИ, ЗЕМЛИ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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