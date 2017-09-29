Грузинская оппозиция протестует против передачи миллиардеру Иванишвили участков земли в Тбилиси и Батуми

Оппозиция Грузии обвиняет власти республики в передаче миллиардеру, бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили участков земли в центре Тбилиси и Батуми.
В пятницу на фоне шумной акции оппозиции прошло заседание тбилисского городского собрания (Сакребуло), на котором муниципальные депутаты за символическую цену в 1 лари (0.4$) передали компании, принадлежащей Б.Иванишвили, около 7 тысяч квадратных метров в самом центре столицы Грузии и территории, прилегающей к ботаническому парку.
Руководством Сакребуло после протеста представителей общественности и оппозиционных партий, находившихся в зале заседания в качестве гостей, для наведения порядка было принято решение вызвать патрульных полицейских, которые, применив силу, вывели из зала всех, за исключением муниципальных депутатов.
"Совершенно очевидно, что нынешний состав Сакребуло, в котором большинство представляют правящую партию "Грузинская мечта" готовы с рабской покорностью выполнить любую прихоть олигарха Иванишвили, пожелавшего на этот раз совершенно бесплатно получить лучшие участки земли в Тбилиси", - заявил журналистам кандидат в мэры Тбилиси Заал Удумашвили, которого полицейские также вывели из зала заседаний.
Между тем в пятницу в Батуми на заседании городского собрания муниципальные депутаты большинством голосов (11 против 6) передали участок пляжа площадью в 6 тысяч квадратных метров, прилегающего к Батумскому ботаническому саду, правительству Аджарии, которое, в свою очередь, передало этот участок в аренду на 49 лет компании, принадлежащей Б.Иванишвили.
Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции высоко оценили итоги совместных учений ВВС
Политика гуманизации наказаний привела к сокращению на 30% случаев ареста в Азербайджане – председатель Уголовной коллегии Верховного суда
Баку и ОЗХО обсудили вопросы деятельности азербайджанских специалистов в организации – МИД Азербайджана
SOCAR Methanol отбирает страховщика имущества
Курс манат/доллар на 2 октября - 1,7002 AZN/$1
Белорусские компании на выставке BIHE 2017 в Баку заключили договора на поставку в Азербайджан лекарств на свыше $7 млн
Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет
Азербайджан расширяет принцип освобождения от уголовной ответственности при возмещении нанесенного материального ущерба
Президент Алиев награжден золотой медалью Международной федерации дзюдо
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда «КАМАЗ-мастер» посетила офис банка ВТБ (Азербайджан)
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»