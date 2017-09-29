Грузинская оппозиция протестует против передачи миллиардеру Иванишвили участков земли в Тбилиси и Батуми

Оппозиция Грузии обвиняет власти республики в передаче миллиардеру, бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили участков земли в центре Тбилиси и Батуми.

В пятницу на фоне шумной акции оппозиции прошло заседание тбилисского городского собрания (Сакребуло), на котором муниципальные депутаты за символическую цену в 1 лари (0.4$) передали компании, принадлежащей Б.Иванишвили, около 7 тысяч квадратных метров в самом центре столицы Грузии и территории, прилегающей к ботаническому парку.

Руководством Сакребуло после протеста представителей общественности и оппозиционных партий, находившихся в зале заседания в качестве гостей, для наведения порядка было принято решение вызвать патрульных полицейских, которые, применив силу, вывели из зала всех, за исключением муниципальных депутатов.

"Совершенно очевидно, что нынешний состав Сакребуло, в котором большинство представляют правящую партию "Грузинская мечта" готовы с рабской покорностью выполнить любую прихоть олигарха Иванишвили, пожелавшего на этот раз совершенно бесплатно получить лучшие участки земли в Тбилиси", - заявил журналистам кандидат в мэры Тбилиси Заал Удумашвили, которого полицейские также вывели из зала заседаний.

Между тем в пятницу в Батуми на заседании городского собрания муниципальные депутаты большинством голосов (11 против 6) передали участок пляжа площадью в 6 тысяч квадратных метров, прилегающего к Батумскому ботаническому саду, правительству Аджарии, которое, в свою очередь, передало этот участок в аренду на 49 лет компании, принадлежащей Б.Иванишвили.