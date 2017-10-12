SOCAR планирует перенести на БНПЗ установку по первичной переработке нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует перенести установку по первичной переработке нефти мощностью 2 млн тонн в год с бывшего НПЗ "Азнефтьяг" на Бакинский НПЗ им. Г.Алиева, сообщил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов.
"В настоящее время прорабатывается вопрос демонтажа установки по первичной переработке нефти с НПЗ "Азнефтьяг" и ее сооружении на БНПЗ. Проектные изыскания по этому вопросу ведутся с участием соответствующих компаний", - сказал Т.Гахраманов, выступая на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку.
По словам вице-президента, процесс переноса установки с одного завода на другой займет 32 месяца.
При этом сроков начала работ он не назвал.
Н.Аббасова
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