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ТЭК 12.10.2017 17:13

SOCAR планирует перенести на БНПЗ установку по первичной переработке нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует перенести установку по первичной переработке нефти мощностью 2 млн тонн в год с бывшего НПЗ "Азнефтьяг" на Бакинский НПЗ им. Г.Алиева, сообщил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов.

"В настоящее время прорабатывается вопрос демонтажа установки по первичной переработке нефти с НПЗ "Азнефтьяг" и ее сооружении на БНПЗ. Проектные изыскания по этому вопросу ведутся с участием соответствующих компаний", - сказал Т.Гахраманов, выступая на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку.

По словам вице-президента, процесс переноса установки с одного завода на другой займет 32 месяца.

При этом сроков начала работ он не назвал.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, УСТАНОВКА, ПЕРЕНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]