ФРГ обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС - Меркель

ФРГ планирует поднять тему отношений с Турцией на Совете ЕС 19-20 октября, заявила в субботу канцлер страны Ангела Меркель.

"Мы хотим поднять тему Турции, так как есть много случаев, когда, по нашему мнению, люди бывают задержаны неправовым образом, так как мы с большой озабоченностью следим за развитием политической ситуации", - сказала в субботу А.Меркель.

"Я бы хотела бы услышать мнения своих коллег, как они видят двухсторонние отношения с Турцией, и какие выводы мы можем из этого сделать", - подчеркнула А.Меркель.