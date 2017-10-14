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Регион 14.10.2017 18:16

ФРГ обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС - Меркель

ФРГ планирует поднять тему отношений с Турцией на Совете ЕС 19-20 октября, заявила в субботу канцлер страны Ангела Меркель.

"Мы хотим поднять тему Турции, так как есть много случаев, когда, по нашему мнению, люди бывают задержаны неправовым образом, так как мы с большой озабоченностью следим за развитием политической ситуации", - сказала в субботу А.Меркель.

"Я бы хотела бы услышать мнения своих коллег, как они видят двухсторонние отношения с Турцией, и какие выводы мы можем из этого сделать", - подчеркнула А.Меркель.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ТУРЦИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]