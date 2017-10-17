Тегеран не намерен обсуждать со странами Запада свою ракетную программу - советник

Советник по международным делам руководителя Исламской республики Иран Али Акбар Велаяти во вторник заявил, что Тегеран, несмотря на соглашение по иранскому атому (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) не собирается вести переговоры о своей ракетной программе.
Иранское агентство "Мехр" приводит слова советника, согласно которым для Тегерана "неприемлемо слышать, что с одной стороны Запад одобряет ядерную сделку, а с другой стороны призывает к переговорам с Ираном по региональной теме и теме ракет".
"Совместный всеобъемлющий план действий нельзя обуславливать чем-либо", - отметил советник, подчеркнув при этом, что исполнение СВПД не требует каких-либо дополнительных условий, и что это соглашение должно продолжать действовать в своем изначальном виде.
По данным агентства "Мехр", в то же время А.Велаяти указал, что администрация США со своей стороны не выполнила условий СВПД, поскольку расширила санкции против Тегерана.
Также советник заявил, что Иран имеет право сотрудничать с теми из своих соседей, с кем у него есть договоренности.
"Американцам никогда не будет позволено решать, будет ли присутствовать Иран или нет в регионе", - сказал он.
Он уточнил, что иранские военные советники были отправлены в Ирак и Сирию лишь по официальному запросу правительств этих стран.
В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - к СВПД.
План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.
Накануне американский телеканал Эн-Би-Си сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из международного соглашения по иранской ядерной программе.
"Я устал от того, что нами пользуются", - отметил американский президент, назвав иранских лидеров "отличными переговорщиками, которые совершили отличную сделку для себя, но ужасную - для США".
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