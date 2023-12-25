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Раиси пообещал, что Израиль понесет ответственность за гибель советника КСИР в Дамаске

Президент Ирана Ибрахим Раиси в понедельник заявил, что Израиль не уйдет от наказания за гибель в предместье Дамаска высокопоставленного военного советника иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Сейеда Рази Мусави.

"Несомненно, его мученическая смерть - еще одно свидетельство отчаяния и слабости сионистского режима-оккупанта, отметил президент Раиси, подчеркнув, что израильский режим точно заплатит за это преступление", - передает агентство ИРНА.

Раиси также принес соболезнования иранскому народу и коллегам Мусави. Он добавил, что Мусави служил советником союзному Тегерану региональному "фронту сопротивления", защищал святые места в Сирии и идеалы ислама.

Ранее агентство "Мехр" сообщило о гибели Мусави в результате авиаудара Израиля в районе Дамаска. "Мехр" напомнило, что погибший считался одним из приближенных командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Военные США в январе 2020 года провели успешную операцию по уничтожению Сулеймани в Ираке.

В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" отмечал, что Мусави занимался координацией военного альянса Ирана и Сирии.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИК, РЕАКЦИЯ


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