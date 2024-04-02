Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Сионисты должны знать, что они никогда не достигнут своих коварных целей бесчеловечными действиями. (...) преступление не останется без ответа", - говорится в заявлении Раиси, опубликованном на сайте его канцелярии.
Президент Ирана также выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью при ударах двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пяти их помощников.
Накануне сирийские власти сообщали, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились иранцы.
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