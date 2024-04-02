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Дальнее зарубежье 02.04.2024 12:24

Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Сионисты должны знать, что они никогда не достигнут своих коварных целей бесчеловечными действиями. (...) преступление не останется без ответа", - говорится в заявлении Раиси, опубликованном на сайте его канцелярии.

Президент Ирана также выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью при ударах двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пяти их помощников.

Накануне сирийские власти сообщали, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились иранцы.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ, РЕАКЦИЯ


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