Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Сионисты должны знать, что они никогда не достигнут своих коварных целей бесчеловечными действиями. (...) преступление не останется без ответа", - говорится в заявлении Раиси, опубликованном на сайте его канцелярии.

Президент Ирана также выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью при ударах двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пяти их помощников.

Накануне сирийские власти сообщали, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились иранцы.