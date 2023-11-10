Президент Ирана в субботу отправится в Саудовскую Аравию

Президент Ирана Ибрахим Раиси отправится 11 ноября в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Эр-Рияде, сообщили в пятницу иранские СМИ со ссылкой на официальные источники.
Согласно этим источникам, визит Раиси в Саудовскую Аравию состоится "в продолжение усилий Ирана "по немедленному прекращению агрессии" Израиля, снятию блокады и началу оказания помощи жителям сектора Газа.
Иранские СМИ не исключают, что проведение внеочередного саммита ОИС может быть перенесено с 12 ноября на 11 ноября.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС и других палестинских радикальных группировок.
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