Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Дальнее зарубежье 10.11.2023 17:20

Президент Ирана в субботу отправится в Саудовскую Аравию

Президент Ирана Ибрахим Раиси отправится 11 ноября в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Эр-Рияде, сообщили в пятницу иранские СМИ со ссылкой на официальные источники.

Согласно этим источникам, визит Раиси в Саудовскую Аравию состоится "в продолжение усилий Ирана "по немедленному прекращению агрессии" Израиля, снятию блокады и началу оказания помощи жителям сектора Газа.

Иранские СМИ не исключают, что проведение внеочередного саммита ОИС может быть перенесено с 12 ноября на 11 ноября.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС и других палестинских радикальных группировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОИС


Похожие новости


Ереван совершил большую ошибку, отказавшись от Зангезурского коридора - Алиев Алиев и Раиси обсудили региональные процессы и двусторонние отношения Баку и Тегерана Раиси и Байрамов обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Беларусь изучает опыт Ирана по преодолению санкций Алиев анонсировал встречи в формате «3+3» Григорян назвал вопросы, которые обсуждались на встрече с президентом Ирана в Тегеране Президент Ирана прокомментировал блокировку работы МАГАТЭ Президент Ирана заявил об отсутствии проблем в отношениях с МАГАТЭ Президент Ирана считает, что США выгоден конфликт в Украине Президент Ирана заявил о провале попыток изолировать страну на международной арене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az