Президент Ирана назвал США «крупнейшим фактором нестабильности» в мире

США являются крупнейшим фактором нестабильности в мире, а также несут ответственность за величайшие преступления против прав человека, заявил в ходе Тегеранской международной конференции по ситуации в секторе Газа иранский президент Эбрахим Раиси. Заявление опубликовано на официальном сайте главы республики.

По словам Раиси, американские власти претендуют на роль защитника демократии и свободы во всем мире. Однако к текущему моменту уже все осознали, что Вашингтон никак нельзя назвать фактором стабильности в каком-либо из регионов.

"Они сами являются виновниками величайших преступлений, расовой дискриминации и преступлений против прав человека <...> были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности", - подчеркнул иранский лидер.

Как следует из слов главы государства, американское руководство негативно влияет на ситуацию в Афганистане и Сирии. То же касается Ливана, Ирака и других "горячих точек", резюмировал он.